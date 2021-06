United rilancia il mercato: maxi commessa per 270 aerei e rilancio del B737 Max

10:39

Grande fermento in casa di United, che sembra volere puntare forte sulla ripresa in atto, facendo ripartire la macchina degli investimenti.

Dopo l’annuncio di volere assumere circa 10mila piloti da qui al 2030 per rispondere all’aumento della domanda, la compagni aerea americana ha piazzato una commessa come non se ne vedevano da anni ormai, per un controvalore da oltre 35 miliardi di dollari in base ai prezzi di listino.



L’ordine comprende 200 aerei da Boeing e 70 da Airbus. Nel primo caso la compagnia sostituirà progressivamente i velivoli per il corto medio raggio con 50 B737 Max 8 e 150 Max 10, mentre per il consorzio europeo l’ordine riguarda l’A321.



Con questa commessa United porterà in flotta un totale di 380 aerei del modello Max, rilanciando la fiducia nei confronti del controverso aereo.