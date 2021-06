Transavia: da domani il bisettimanale Cagliari-Parigi Orly

14:59

Prenderà il via domani 1 luglio il nuovo collegamento bisettimanale tra l’aeroporto di Cagliari e quello di Parigi Orly operato da Transavia. Con questa nuova rotta, la compagnia low cost continua il suo processo di sviluppo in Europa e apre ai parigini nuove opportunità per visitare la Sardegna.

“Questa nuova rotta rappresenta una grande soddisfazione per l’Aeroporto di Cagliari – sottolinea David Crognaletti, chief commercial officer di Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari -. Diamo il benvenuto a Transavia, un nuovo operatore estremamente importante per il nostro scalo, a conferma della forte ripresa del traffico e del turismo nel Sud Sardegna in questa stagione estiva 2021”.