Italo, al via i collegamenti sulle isole Eolie

Italo amplia il network e raggiunge anche le isole Eolie. La società ha annunciato che il prossimo 8 luglio prenderanno il via i servizi che consentiranno di arrivare in treno a Sapri e prendere l’aliscafo per l’arcipelago, tutto con un unico acquisto sul portale di Italo.

I collegamenti sono in vendita da oggi; sono disponibili due coincidenze giornaliere: una in partenza da Sapri alle 16 che arriva alle 18:10 a Stromboli, 18:45 a Panarea, 19:15 a Salina, 19:40 a Vulcano e 20:00 a Lipari. Dalle Eolie verso Sapri invece si parte alle 9:00 da Salina, alle 9:20 da Lipari, alle 9:35 da Vulcano, alle 10:20 da Panarea e alle 10:55 da Stromboli, per raggiungere Sapri alle 13:00. È previsto anche un servizio navetta tra la stazione e il porto.