Italo, assalto all’estate: nuove destinazioni e corse raddoppiate dal 27 maggio

12:53

Italo si prepara all’estate. La società ferroviaria, che questo mese compie 9 anni di attività, alza il velo sulla programmazione dell’alta stagione 2021, che a partire dal 27 maggio porterà a 62 i servizi giornalieri, il doppio rispetto a quelli attuali, e nuove destinazioni. Il vettore prevede il potenziamento di tutte le tratte, da Nord a Sud, per favorire la ripresa del Paese e agevolare i flussi verso le principali mete estive.

In particolare, diventeranno 19 i viaggi quotidiani sulla direttrice Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, con l’aggiunta di 7 nuovi servizi, negli orari maggiormente richiesti. Ci saranno 3 nuove partenze da Nord verso Sud che amplieranno l’offerta mattutina: da Torino alle 9.33 con arrivo a Roma alle 14.19; da Milano alle 11.40 con arrivo a Salerno alle 17.39; e da Torino alle 11.28 con arrivo a Napoli alle 17.43.



Altri 4 viaggi giornalieri lungo la direttrice Sud Nord: al mattino partenza da Napoli alle 6.20 con arrivo a Torino 12.35; e alle 11.20 con arrivo a Milano alle 16.20. Nel pomeriggio da Roma alle ore 14.40 con arrivo a Torino alle 19.27 e da Napoli alle 17.20 con arrivo a Milano alle 22.20.



No Stop

I servizi No Stop saliranno a 11, grazie all’avvio di 3 servizi aggiuntivi: da Milano uno alle 10.15, con arrivo a Roma alle 13.25; e uno alle 18.15, con arrivo nella Capitale alle 21.25; dalla Capitale un nuovo servizio alle 19.05, con rientro Milano alle 22.15. Tutti i collegamenti saranno poi prolungati su Napoli.



Due inoltre i nuovi collegamenti fra Venezia, Roma e Napoli: il primo partirà da Venezia alle 7.05, per arrivare a Napoli alle 12.28; il secondo partirà da Napoli alle 16.35, per arrivare nella Serenissima alle 21.55.



Rinforzati anche i collegamenti su Brescia lungo la direttrice Brescia/Verona-Roma/Napoli. Saranno 4 i servizi da e per la città con 2 servizi aggiuntivi: uno in partenza da Brescia alle 17.29, con arrivo a Napoli alle 23.18; e uno in partenza da Roma alle 12.25 con arrivo a Brescia alle 16.31.



Riattivate inoltre le stazioni di Bolzano, Trento e Rovereto: 4 i nuovi servizi da e per queste città.



Le new entry

Previsto inoltre il potenziamento della linea Torino-Reggio Calabria: ai 2 servizi attuali, se ne andranno ad aggiungere 4 e sarà riattivata la stazione di Scalea. Sulla linea dal 13 giugno si aggiungerà anche la stazione di Maratea, la prima tappa di Italo in Basilicata.



Sulle direttrici del Nord-Est saranno inserite 4 nuove stazioni con due nuovi collegmanenti: si tratterà di Trieste, Monfalcone, Latisana e Portogruaro. Mentre sulla direttrice No Stop, verranno introdotti 2 nuovi collegamenti su Caserta. Dal 27 maggio, infatti, la città entrerà a far parte della rete Italo con 2 servizi diretti da e per Milano (partenza da Milano alle 17.15 e da Caserta alle 06.45). Caserta farà parte anche di una nuova direttrice che verrà lanciata dal 27 maggio.



Italo debutterà sulla linea Torino/Milano-Roma-Bari, con 4 servizi e 5 nuove stazioni. Questa direttrice, servita da 4 collegamenti quotidiani, introduce nel network la Puglia, con le fermate di Foggia, Barletta e Bari e 2 nuove fermate in Campania come Caserta e Benevento. I 4 nuovi collegamenti partiranno da Roma alle 7.30, con arrivo a Bari alle 12.12; e da Torino alle 07.25, con arrivo a Bari alle 17.22. Nella direzione opposta, i treni partiranno da Bari alle 12.51, con arrivo a Torino alle 22.35; e da Bari alle 18.33, con arrivo a Roma alle 23.09.



Dal 13 giugno, infine, 2 ulteriori collegamenti e 3 nuove stazioni (Trani, Bisceglie e Molfetta) entreranno a far parte della direttrice.