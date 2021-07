Lumiwings vara il collegamento Forlì-Lodz

17:42

Prende il via il collegamento settimanale di Lumiwings che unirà l’aeroporto di Forlì con quello di Lodz. Una rotta, quella con la Polonia, considerata strategica per tutta la Romagna in ottica incoming, ma anche sul fronte del business travel.

Lodz infatti “è la terza città polacca per popolazione ed è un centro industriale tra i più importanti dell’intera nazione, distante pochi chilometri dalla capitale Varsavia – si legge in una nota del Ridolfi -. Lodz è famosa per l’industria tessile che la rende la capitale della moda in Polonia ed infatti ogni anno ad ottobre organizza la Fashion Week, evento che richiama stilisti da tutto il mondo”.



Il nuovo volo verrà operato nella giornata di venerdì.