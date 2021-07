Moby e Tirrenia ammesse alla procedura concordataria: rotte estive salve

09:47

Era una delle grandi incognite dell’estate e rischiava di compromettere in particolare il turismo verso la Sardegna. Ieri pomeriggio è invece arrivata la notizia che sia Moby sia Cin Tirrenia, entrambi del Gruppo Onorato Armatori, sono state ammesse “ammesse alla procedura concordataria proposta dall'impresa” e quindi i collegamenti via mare non saranno interrotti.

La decisione è stata presa dal Tribunale con due provvedimenti distinti. “Moby, dopo aver superato il periodo di emergenza Covid 19 grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità – ha poi scritto il gruppo in una nota -, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale che ha già ottenuto un grande riconoscimento dal mercato in questo avvio di stagione turistica che conferma per la compagnia numeri in crescita”. Toni molto simili anche per quanto riguarda il comunicato diffuso in merito alla decisione di Tirrenia.