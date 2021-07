Lufthansa offre ai clienti i kit per i test rapidi da fare a casa

11:15

I vettori del Gruppo Lufthansa vengono incontro alle necessità dei passeggeri fornendo loro a prezzo ridotto il kit per il test rapido Covid-19 da effettuare a casa prima di imbarcarsi su uno qualsiasi dei voli del network europeo.

Grazie alla collaborazione con aziende come la startup austriaca testFRWD, che fornisce soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per i test Covid-19 autocertificanti, i passeggeri possono acquistare il kit di test a un prezzo che oscilla dai 5,40 ai 14,95 euro. Basta selezionare l’opzione del test rapido al momento della prenotazione del volo con Lufthansa Group e scegliere un luogo per la consegna del test.



testFRWD è associato all'app identyME, quindi i viaggiatori possono raccogliere autonomamente un campione per il test Covid-19 e, a seconda del tipo di test, inviarlo a un laboratorio per un'elaborazione rapida o leggere i risultati tramite la fotocamera del telefono. Una volta ricevuti i risultati, la piattaforma emetterà un certificato ufficiale da presentare prima di salire a bordo dell’aereo.