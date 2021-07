Air France rinnova la flotta, in arrivo il primo di 60 A220-300

21:00

Prevista per la fine di settembre la consegna del primo dei 60 Airbus A220-300 ordinati da Air France per sostituire gli A318 e A319 sulla rete a corto e medio raggio.

A Mirabel, vicino a Montreal, il primo Airbus A220 della compagnia ha terminato la verniciatura con la livrea di Air France. Realizzato con materiali compositi più leggeri, consuma il 20% in meno di carburante rispetto ai velivoli precedenti e ha un impatto acustico ridotto del 34%. Giocherà quindi un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di Air France, tra cui la riduzione del 50% delle emissioni di anidride carbonica in termini assoluti sulla rete nazionale da Parigi-Orly e sulle rotte interregionali entro il 2024, e una riduzione del 50% delle emissioni per passeggero/km entro il 2030.



I test e l'addestramento

Prima di arrivare a Parigi l'aereo sarà sottoposto a una serie di test a terra e in volo. Al suo arrivo, sarà utilizzato per più di un mese per addestrare gli equipaggi di volo. Lo scorso settembre otto piloti istruttori hanno già seguito un corso di formazione teorica e pratica di 8 settimane nel centro di formazione Airbus di Montreal. Ora stanno addestrando i loro colleghi - tra cui altri 28 istruttori che completano il team di piloti - utilizzando un Full Flight Simulator.