12:56

Cresce il network italiano di Wizz Air che, a partire da oggi, apre la sua sesta base in Italia, all’aeroporto di Napoli. Con 2 Airbus A321 basati all’aeroporto di Capodichino e con il lancio di 18 nuove rotte, la compagnia aerea continua ad aumentare la propria offerta italiana per fornire ai passeggeri oltre 200 destinazioni.

“Con l'apertura della base di Napoli Wizz Air ora vola con 19 aerei basati in Italia, e continuerà ad investire nel mercato raddoppiando la nostra presenza nel prossimo triennio lanciando ulteriori basi operative e nuove rotte nazionali e internazionali” dice George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air Group.



Il continuo investimento di Wizz Air nel mercato quadruplicherà la capacità della compagnia aerea da Napoli con oltre 1 milione di posti aggiuntivi, sostenendo al contempo la ripresa post-pandemia del settore turistico italiano.



“L’inaugurazione della base Wizz Air conferma l’attrattività del nostro territorio unita alla capacità di Gesac di stringere accordi con partner strategici che puntano ad uno sviluppo sostenibile del traffico, grazie all’impiego di aeromobili di ultima generazione a minore impatto ambientale – dice Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. Lo scalo di Napoli, unico in Italia ad ospitare in base i quattro principali vettori low cost europei, incrementa così l’offerta voli 2021 per un totale di 98 destinazioni, di cui 15 nazionali ed 83 internazionali fra cui le nuove rotte introdotte da Wizz Air per Fuerteventura, Reykjavik e Tallinn”.