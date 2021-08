Jet2 cancella i voli per Napoli. Federalberghi Campania: “Conseguenza delle restrizioni”

14:10

“Gli effetti della proroga delle misure restrittive anti-Covid per gli ingressi in Italia già si fanno sentire”. Costanzo Iaccarino, presidente regionale di Federalberghi Campania, commenta così la cancellazione di tutti i voli per Napoli di Jet2 per la stagione 2021, cui fa seguito quella degli allotmnet nelle strutture ricettive.

“La compagnia aerea low-cost - si legge nella nota dell’associazione degli albergatori -, che offre voli di linea e charter dal Regno Unito, ha infatti deciso di azzerare i collegamenti con effetto immediato a causa dell’incertezza provocata dalla pandemia da Covid-19, dalla quarantena imposta dalle autorità italiane a chi arriva in territorio nazionale dalla Gran Bretagna e dal conseguente indebolimento della domanda”