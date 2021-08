Lufthansa dimezza le perdite: nero più vicino

09:33

Il secondo trimestre di Lufthansa fa ben sperare per i conti del vettore. Grazie alla ripresa della domanda, la compagnia ha dimezzato le perdite: un trend che, insieme alle previsioni di aumento del traffico al 50% del livello pre-crisi, fa sperare in un ritorno all’utile.

Come riporta borsaitaliana.it, infatti, tra aprile e giugno la perdita è stata di 756 milioni di euro contro gli 1,5 miliardi del 2020. Per l’intero 2021, la compagnia prevede ora una capacità del 40% rispetto ai livelli pre-crisi e un ebitda in verde per il trimestre luglio-settembre.