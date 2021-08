Le compagnie aeree low cost trascinano la Sicilia

09:38

Stagione estiva da ricordare anche per la Sicilia. Lo conferma Nico Torrisi, amministratore delegato dell’aeroporto di Catania che attraverso Repubblica ha spiegato come nel mese di luglio, “l’aeroporto ha registrato numeri paragonabili al 2019 e in agosto li stiamo superando. Al momento non vediamo segnali di flessione per le prossime settimane”.

Le compagnie aeree low cost che in questa fase analizzano i network e preparano qualche taglio di rotta sembrano girare ancora a pieni giri, come sostiene il d.g. dello scalo di Palermo Natale Chieppa: “Stiamo assistendo a un rimbalzo senza precedenti c'è un'altissima propensione al consumo in tutto il comparto. Dai monitoraggi dei vettori almeno fino a fine settembre non c'è ombra di una cancellazione. Questa stagione potrebbe allungarsi”. Da tenere comunque sotto controllo i vari network delle compagnie aeree low cost, perché nonostante le prime rassicurazioni negli anni i vettori hanno cambiato spesso idea seguendo immediatamente l’andamento della domanda. Alla terza flessione consecutiva non c’è scampo. Taglio delle rotte immediato e riposizionamento delle macchine.