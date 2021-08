Jet2 aggiunge 10mila posti per volare nelle destinazioni green

12:32

Jet2 e Jet2holidays hanno deciso di aumentare la capacità per il periodo di fine estate per le destinazioni della green list, sulla scia di una domanda in continuo aumento.

Ecco dunque che Jet2 ha aggiunto oltre 10mila posti incrementando i collegamenti su Malta, Madeira e Croazia (Dibrovnik e Spalato). Quasi 30 i voli aggiunti in partenza da Birmingham con destinazione Malta, con due servizi settimanali operativi fino alla fine di ottobre, uno esteso da Leeds Bradford, un nuovo volo il sabato da Manchester ed estensioni stagionali da Newcastle e Londra Gatwick.



Secondo quanto riportato da TravelMole ci saranno più voli anche da Manchester e Stansted per Dubrovnik, così come per Spalato da Manchester, Birmingham e Stansted.