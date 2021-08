Qantas: da dicembre il ritorno dei primi voli internazionali

15:18

Il capolinea del lungo isolamento dell’Australia dal resto del mondo potrebbe essere più vicino e Qantas inizia a lavorare per il ripristino dei voli internazionali a partire dalle aree dove il processo di vaccinazione è in uno stato di avanzamento maggiore.

Il vettore australiano ha confermato che il mese di dicembre potrebbe essere quello della riapertura dei voli a lungo raggio e ha già avviato il processo per il ritorno in flotta di alcuni A380.



Allo stato attuale la compagnia prevede di riattivare i voli verso Singapore, Giappone, Stati Uniti, Canada e, per l’Europa, la Gran Bretagna. Qui, inoltre, resta attuale il progetto di lanciare finalmente i voli diretti da 18-20 ore facenti parte del Project Sunrise, probabimente utilizzando la base di Darwin.