Aer Lingus attiva un servizio digitale per la verifica dei requisiti di viaggio

10:29

Aer Lingus lancia un nuovo strumento in supporto dei viaggiatori. La compagnia aerea ha introdotto sul suo sito un tool digitale pensato per offrire chiarimenti sulle restrizioni e i requisiti di ingresso in vigore nelle destinazioni del network.

Lo strumento, sviluppato da Sherpa, consente ai passeggeri di recuperare informazioni di viaggio aggiornate e personalizzate in base al proprio caso specifico, tra cui lo stato di vaccinazione, il viaggio di ritorno e gli interscambi.



I clienti possono ottenere informazioni sui test Covid richiesti, sui criteri di età per i test dedicati ai bambini e su eventuali esenzioni applicabili per ciascuna destinazione.



“Da quando abbiamo ripreso a volare, il nostro servizio clienti e il team social media hanno riportato chiaramente che i clienti hanno delle perplessità relative ai requisiti di viaggio, in particolare per quanto riguarda la documentazione specifica per ogni destinazione, gli aggiornamenti sulla quarantena e il Certificato Covid Digitale – spiega in una nota Dave O'Donovan, chief digital and information officer di Aer Lingus -. Siamo orgogliosi di collaborare con Sherpa all’integrazione su aerlingus.com di questo nuovo strumento di ricerca interattivo. Questo strumento contribuirà ad aumentare la fiducia nell’esperienza di viaggio, illustrando ai clienti i passi da compiere al fine di garantire un viaggio agevole e senza interruzioni”.