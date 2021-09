Wizz Air: obbligo di vaccinazione per tutti gli equipaggi

17:29

Anche Wizz Air ha deciso di seguire la linea della vaccinazione obbligatoria. La compagnia ha annunciato oggi che le vaccinazioni contro il Covid (o regolari test antigenici/PCR in casi speciali) per tutti gli equipaggi saranno richieste a partire dal 1° dicembre 2021.

Wizz Air sta implementando questa politica come parte del suo impegno per proteggere la salute e la sicurezza dei suoi passeggeri ed equipaggi, nonché per supportare le operazioni regolari e continue dei suoi voli a lungo termine.



La compagnia, si legge in una nota, “sta introducendo le vaccinazioni Covid-19 per tutti i suoi equipaggi di volo e di cabina alla luce della ricerca che dimostra la loro efficacia come la migliore forma di protezione disponibile contro il virus".



Wizz Air è tra le prime compagnie aeree europee a introdurre questa politica, che sarà implementata in linea con il supporto delle autorità locali e delle istituzioni sanitarie nelle basi di Wizz Air.