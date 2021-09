16:42

Air Mauritius rinnova l’attenzione al mercato italiano e sceglie Apg come general sales representative in Germania, Italia e Svizzera.

“Apg è lieta rappresentare commercialmente Air Mauritius in mercati chiave come quelli di Germania, Italia e Svizzera. La compagnia beneficia dei migliori collegamenti via Parigi per portare i propri clienti a Mauritius. Sono sicura che il nostro team di professionisti sul campo assicurerà il successo commerciale di Air Mauritius” ha commentato Sandrine de Saint Sauveur, ceo e presidente di Apg.



“In un momento in cui le Mauritius stanno riaprendo le frontiere ai turisti, Air Mauritius è orgogliosa di partecipare attivamente al rilancio del turismo, settore importante per l’economia del Paese. La collaborazione con il nostro partner storico ci permette di offrire un servizio di qualità a tariffe vantaggiose a tutti i nostri clienti europei” ha aggiunto Philippe Brieu, director France, offline Europe e North America.