Uno studio rivela: sui voli Covid tested di Delta possibilità di contrarre il virus sotto lo 0,1%

21:00

Arriva uno studio scientifico a certificare quanto si va dicendo ormai da parecchi mesi, ovvero che il rischio di contrarre il Covid durante un viaggio in aereo dopo la vaccinazione o con un tampone negativo prima di partire è bassissimo.

È quanto rivela Delta, che ha collaborato a una ricerca effettuata dalla Mayo Clinic Proceedings che ha analizzato tutti i dati relativi ai voli Covid tested attivati tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e New York – Jfk.



I risultati hanno stabilito che la possibilità di contrarre il virus in queste condizioni è inferiore allo 0,1 per cento. Non solo: quando il tasso medio di infezione della comunità era all'1,1%, i tassi di infezione sui voli Covid-tested erano dello 0,05%.