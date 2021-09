Emirates giura fedeltà all’A380: “Con noi per i prossimi vent’anni”

12:02

Nel bene o nel male l’A380 continua a fare parlare di sé, tra chi sceglie di accantonarlo per sempre (Lufthansa, tra gli altri), chi lo accusa di essere stato il peggio aereo di sempre (Qatar) e chi invece lo riporta in flotta dopo una lunga pausa (British Airways).

In questo contesto non può ovviamente mancare Emirates, la compagnia aerea con il più alto numero di maxi jumbo in flotta e il vettore che riceverà l’ultimo esemplare in costruzione da Airbus prima del definitivo stop alla produzione.



E il presidente del vettore di Dubai Tim Clark ha ancora una volta giurato fedeltà all’A380, andando controcorrente rispetto alla maggioranza del mercato. In una recente uscita, riportata da Simpleflying, il manager di lungo corso del trasporto aereo ha garantito che i clienti di Emirates potranno continuare a volare sull’A380 almeno per i prossimi 20 anni; un aereo, ha poi proseguito, in grado di garantire un’esperienza di volo unica.