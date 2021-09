Breeze Airways conferma un ordine per 20 A220-300 e svela la livrea del primo aereo

08:47

Breeze Airways ha alzato il velo sulla livrea del suo primo A220-300. Il vettore ha confermato un accordo con Airbus per l’acquisto di 20 aeromobili della gamma, portando così il portafoglio ordini totale a quota 80.

La consegna del primo mezzo è prevista nel quarto trimestre del 2021. La verniciatura dell’aeromobile è stata completata nello stabilimento di Airbus a Mobile, in Alabama, che consegnerà circa un A220 al mese a Breeze durante i prossimi sei anni e mezzo.



La compagnia aerea prevede di iniziare i voli con la flotta Airbus nel secondo trimestre del 2022. “La superiore efficienza dell’A220 sosterrà gli obiettivi commerciali del nuovo vettore – spiega il costruttore in una nota -: offrire una grande esperienza di viaggio, con tariffe basse e alta flessibilità. Si prevede che Breeze fornirà un servizio nonstop tra rotte poco servite in tutti gli Stati Uniti a tariffe accessibili”.