Finnair potenzia rotte e frequenze in Europa e sul lungo raggio

12:45

Con l’arrivo dell’autunno, Finnair implementa frequenze e destinazioni del suo network in Europa, Asia e Nord America.

In Italia Finnair aumenterà le frequenze da Milano e Roma. Da novembre le due città verranno servite da otto voli settimanali, a partire dal 13 dicembre le frequenze da Milano Malpensa saliranno a 9 mentre quelle da Roma Fiumicino a 21 (tre voli giornalieri). Dal 24 gennaio i voli da Milano saranno 10 a settimana.



Dal 14 febbraio i voli da Roma subiranno un altro incremento, fino ad arrivare a 24 voli settimanali.

La compagnia aumenterà poi le frequenze, con doppi servizi giornalieri, verso le maggiori città europee come Amsterdam, Monaco, Düsseldorf, Berlino e Francoforte e con tre frequenze giornaliere per Londra e Parigi e le capitali scandinave. San Pietroburgo vedrà un aumento delle frequenze e durante la prossima stagione invernale verranno aperte le rotte verso Cracovia e Danzica. Anche la Lapponia finlandese continua ad attrarre turisti e di conseguenza i collegamenti verso Rovaniemi, Ivalo e Kittilä saliranno a quattro voli giornalieri e due i servizi giornalieri per Kuusamo.



Potenziato anche il lungo raggio: Finnair continuerà a volare verso le sue principali destinazioni asiatiche, con collegamenti giornalieri verso Tokyo, Seoul e Bangkok e offre frequenze settimanali multiple per Singapore e Hong Kong. I voli per Osaka riprenderanno in ottobre, mentre a febbraio si tornerà a volare su Nagoya. Dubai verrà collegata a Helsinki con voli operati da aeromobili wide body.



Per quanto riguarda il Nord America, Finnair rafforzerà i suoi servizi rendendo la rotta per Chicago annuale e non più solamente estiva. New York è collegata quotidianamente con Helsinki, Miami e Los Angeles saranno servite da tre voli settimanali ognuna.



Oltre a collegare il Nord America dal suo hub di Helsinki, Finnair ha annunciato voli diretti per Los Angeles, New York, Miami e Puket da Stoccolma, in Svezia.



"Siamo entusiasti di poter espandere il nostro network consentendo una maggiore offerta per i nostri clienti – ha spiegato Javier Roig, general manager Europe South – Emea jb sales lead -. Stiamo anche reintroducendo i servizi per supportare un'esperienza di viaggio agevole e conveniente. Nel nostro hub di Helsinki abbiamo riaperto la lounge in area Schengen già in agosto mentre quella in area extra Schengen riprenderà il pieno servizio all'inizio di ottobre”.