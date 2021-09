Steffen Harbarth sarà il nuovo ceo di Air Dolomiti

10:38

Toccherà a Steffen Harbarth raccogliere l’eredità di Joerg Eberhart al vertice di Air Dolomiti. Il novo ceo, oggi co-amministratore delegato in Lufthansa City Line, entrerà in carico a partire dal prossimo primo gennaio.

Nelle operazioni di cambio della guardia della compagnia del Gruppo Lufthansa, inoltre, ad Alberto Casamatti è stato affidato il ruolo di ceo ad interim per il periodo intermedio. Il manager manterrà anche l’incarico di direttore generale operazioni & accountable Manager. Presidente non esecutivo temporaneo, invece, sarà Ola Hansson.



“L’Italia è un mercato strategicamente importante per il Gruppo Lufthansa e un ulteriore sviluppo di Air Dolomiti è di centrale importanza – ha commentato Hansson -. Steffen Harbarth è la scelta perfetta per questa nuova sfida, data la sua notevole esperienza nella gestione commerciale di compagnie aeree e come managing director responsabile dei processi operativi e accountable manager in Lufthansa CityLine".



Joerg Eberhart resterà nel consiglio di amministrazione di Air Dolomiti.