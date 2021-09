09:46

Joerg Eberhart lascia la guida di Air Dolomiti per assumere una nuova importante carica all’interno del Gruppo Lufthansa. Dopo sette anni passati nel ruolo di presidente e ceo della controllata italiana del colosso tedesco (la nomina risale al mese di agosto del 2014) il manager torna ora nella casa madre di Francoforte dove assumerà il ruolo di chief strategy officer al posto di William Wilms, occupandosi quindi di tutte le strategie di sviluppo del gruppo.

Le attività

Durante i sette anni trascorsi in Air Dolomiti Eberhart si è reso protagonista di una vera e propria trasformazione della compagnia in direzione delle mutate esigenze del mercato. Pochi mesi prima della pandemia, inoltre, aveva ricevuto in dose da Lufthansa un importante investimento per avviare un forte sviluppo del vettore. Sviluppo poi bloccato dalla crisi generata dalla diffusione del Covid.



Interpellata da TTG, Air Dolomiti ha specificato che al momento non è ancora stato nominato un successore di Joerg Eberhart.