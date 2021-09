Ita: arriva il via libera del Dot per i viaggi tra Italia e Stati Uniti

09:05

Con un tempismo perfetto, in contemporanea con l’apertura ai viaggi dall’Europa da parte del Governo americano è arrivato anche per Ita il via libera alla vendita dei biglietti aerei per i voli tra Italia e Stati Uniti a partire dal prossimo 15 ottobre.

Con il passaggio del timone tra Alitalia e Ita, quest’ultima ha dovuto comunque ripartire da zero facendo domanda al Dipartimento dei Trasporti Usa per avere il permesso di operare le rotte in programma. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l’ok è arrivato “con il consenso di tutte le parti coinvolte”.



Il piano prevede da ottobre l’avvio dei voli tra Malpensa e New York e tra Fiumicino e New York, Boston e Miami, ma ulteriori decisioni verranno prese in queste ore in termini di frequenze oppure anche sulle destinazioni, magari concentrandosi prima su New York. Anche tenendo conto che l’apertura dei confini Usa ai viaggiatori inizierà a novembre.