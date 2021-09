08:04

Un ‘sì’ o un ‘no’ cui è appeso il destino dell’aviazione spagnola e non solo. Il Paese iberico attende il pronunciamento di Bruxelles sull’acquisizione di Air Europa da parte di Iberia: operazione che sarebbe la più importante della storia dell’aviazione spagnola.

Ma i dubbi sul via libera dell’Europa si stanno facendo largo, come riporta preferente.com. Il verdetto dovrebbe arrivare tra pochi mesi e sta già tenendo con il fiato sospeso il mercato dei trasporti.



I dubbi sul semaforo verde nascono dall’analisi secondo cui l’operazione inciderebbe sulla concorrenza in ben 70 rotte nazionali e internazionali da e per la Spagna.



Le conseguenze del no

Ma cosa succederebbe se Bruxelles decidesse di stoppare l’operazione? Questo interrogativo scatena una selva di ipotesi, tante quante sono i (numerosi) soggetti in gioco.



Paradossalmente, come analizza il portale di informazione spagnolo, i meno danneggiati sarebbero Iberia e Iag. Le conseguenze per loro si potrebbero ridurre a una frenata all’espansione su Asia e Medio Oriente.



A trovarsi seriamente in pericolo sarebbe invece la stessa Air Europa, alle prese con l’ossigeno che scarseggia. Ma il Governo spagnolo non festeggerebbe di certo, dal momento che i 600 milioni investiti nel salvataggio della società si rivelerebbero praticamente inutili. E a pagare sarebbe anche l’aeroporto di Madrid Barajas.