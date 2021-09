L’autunno in bicicletta all’isola d’Elba con BluNavy

13:58

Con l’arrivo dell’autunno BluNavy, la compagnia di navigazione con collegamenti giornalieri per l'Elba e Piombino, promuove la scoperta dell’isola D’Elba con una serie di iniziative rivolte al turismo sostenibile e dedicate anche alle agenzie di viaggi.

Pubblicità

In particolare, l’attenzione è rivolta al cicloturismo, con la possibilità per chi programma un viaggio su BluNavy per l’isola d’Elba dal 27 settembre al 10 ottobre di ottenere il passaggio nave gratuito per la bicicletta, sia che la vacanza duri uno o più giorni.



Per chi, invece, si muove in auto, la compagnia propone il trasporto gratuito del carico extra delle biciclette posizionate sopra e/o agganciate al proprio veicolo e potranno inoltre farsi accompagnare da un amico biker che viaggerà in modo gratuito.