Aha! prende il volo. La compagnia americana operativa da fine ottobre

15:09

La compagnia aerea regionale ExpressJet riprenderà il servizio da ottobre, lanciando il nuovo marchio Aha!. Il nome, ha spiegato la società, è l'abbreviazione di "avventura aereo più hotel" e il vettore si prepara a offrire pacchetti per il tempo libero a prezzi convenienti. ExpressJet baserà Aha! a Reno, nel Nevada.

Le operazioni, come riportato da Travelweekly, inizieranno il 24 ottobre con un servizio tre volte alla settimana per tre città nello stato di Washington: Pasco, Kennewick e Richland. Entro il 10 novembre Aha! Aprirà le rotte tre volte alla settimana da Reno verso altre sette destinazioni della costa occidentale che attualmente non hanno un servizio per la città del Nevada.



ExpressJet ha segnalato che Aha! raggiungerà altre 20 città da Reno nei prossimi mesi, operando con una flotta di aerei Embraer ERJ-145 da 50 posti. Il lancio avverrà poco più di un anno dopo che Aha! presto collaborerà con resort, casinò e attrazioni per organizzare pacchetti vacanza a prezzi competitivi.