Ita sceglie Airbus come partner strategico

10:12

Primi passi per la nuova Ita, che ha scelto Airbus quale partner strategico per la flotta della compagnia.

La compagnia ha infatti firmato i memorandum of understanding con Airbus per l’acquisto di 28 nuovi aeromobili: 10 Airbus A330neo per i collegamenti di lungo raggio, sette Airbus A220 e 11 A320neo.



Ita ha inoltre firmato un accordo con la società Air Lease Corporation per la fornitura in leasing di altri 31 aerei Airbus di nuova generazione fra velivoli di lungo, medio e corto raggio.

Complessivamente, Ita acquisirà in leasing nell’arco di piano 56 nuovi aerei Airbus (13 di lungo raggio, fra i quali anche gli Airbus A350-900 e 43 di breve e medio raggio a condizioni più vantaggiose di quelle riservate ad Alitalia.



La compagnia inoltre dimezzerà il numero delle società di leasing dalle dodici utilizzate da Alitalia per gestire la propria flotta a sei partner, che affiancheranno la compagnia nel percorso di crescita della flotta dai 52 aerei iniziali a 105 velivoli nel 2025.



Le consegne dei nuovi Airbus inizieranno dalla fine del primo trimestre 2022. La scelta di un unico fornitore, si legge in una nota diffusa dalla compagnia, “consente di superare i limiti di flessibilità nella gestione dell'equipaggio e di ottenere una maggiore efficienza nella fornitura dei pezzi di ricambio degli aeromobili e nelle attività di manutenzione”.



Alfredo Altavilla, presidente esecutivo di Ita, ha spiegato: “La partnership strategica con Airbus e Alcè cruciale per Ita al fine di imprimere una svolta al nostro business plan nel raggiungimento dell'obiettivo di operare una nuova flotta rispettosa dell'ambiente e con costi operativi e di leasing significativamente bassi”.