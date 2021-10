Virgin Atlantic rilancia i voli su Stati Uniti e Caraibi

16:36

Virgin Atlantic prepara il ritorno in grande stile sui voli transoceanici e mette a punto un’ampia programmazione dagli aeroporti di Londra, Manchester ed Edimburgo.



All’indomani dell’annuncio della riapertura dei confini statunitensi ai viaggi la compagnia riattiverà le rotte su Orlando, Las Vegas e San Francisco dallo scalo di Heathrow dopo uno stop durato 18 mesi. Verranno inoltre introdotte due nuove rotte sui Caraibi in direzione di Bahamas, St Vincent e St Lucia.



Per quanto riguarda Manchester torneranno i voli su New York e Orlando a cui si aggiungerà Atlanta da dicembre. Infine Edimburgo dove verrà attivato un collegamento su Barbados.