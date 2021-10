Finnair raddoppia l'offerta sul Nord America per l'inverno

17:26

Anche Finnair si lancerà nell’arena della ripresa dei voli sul Nord America con l’avvio dell’orario invernale. Complice il perdurare di forti restrizioni in gran parte del mercato asiatico, dove la compagnia finlandese negli anni aveva preso un ruolo di primo piano, il vettore raddoppierà l’offerta sugli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il forte incremento sarà determinato da due fattori: il primo relativo all’aumento della capacità da Helsinki, il secondo per l’avvio delle operazioni da Stoccolma, dove verranno effettuati voli su New York, Miami e Los Angeles oltre a Bangkok e Phuket.



Questo tuttavia non significherà da parte di Finnair dell’allentamento del presidio sulle rotte molto ambite in direzione Asia, che saranno comunque 12 nel corso dell’inverno, anche se con una capacità ridotta in attesa delle piene riaperture.