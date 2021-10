Nuovi guai per Garuda, rischio fallimento. Il piano B del Governo

15:11

Si fa sempre più seria la situazione di Garuda Indonesia, tanto che la compagnia rischierebbe di dovere dichiarare fallimento sotto il peso di un debito stimato in 5 miliardi di dollari. E il Governo si prepara a mettere a punto un piano B per riuscire a garantire almeno le rotte domestiche in caso di messa a terra degli aerei.

Sono ore cruciali in Indonesia con la compagnia aerea in corsa contro il tempo per riuscire a risolvere una situazione che si aggrava giorno per giorno anche in considerazione dell’accumulo dei debiti, il cui pagamento viene progressivamente rinviato. Le restrizioni ancora in vigore nel Paese, infatti, si legge su Airlinegeek, stanno riducendo il traffico aereo ai minimi termini e per la compagnia le entrate sono insufficienti.



Il Governo intanto ha preallertato la Pelita Air Service, la sussidiaria di un gigante petrolifero di proprietà dello Stato, di tenersi pronta a convertirsi in vettore di linea subentrando nelle rotte interne del Paese.