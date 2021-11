Air Italy, no alla proroga della cassa integrazione. Appello al Governo

14:31

Per gli ormai ex dipendenti di Air Italy si avvicina lo spettro della fine della cassa integrazione e dal 31 dicembre per loro ci potrebbe non essere più alcuna forma di ammortizzatore sociale.

Dopo l’ultimo incontro tra i sindacati e la rappresentanza dell’azienda è arrivato da quest’ultimo il secco no a ogni forma di prosecuzione della situazione attuale e la palla passe quindi al Governo.



Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, inizieranno ora 30 giorni di confronto in sede ministeriale durante i quali le sigle sindacali cercheranno di ottenere una proroga per gli oltre 1.300 lavoratori coinvolti da questa situazione.