08:13

Sarà un debutto assoluto quello che attende l’aeroporto di Milano Malpensa la prossima primavera. Si tratterà della ‘prima’ di una compagnia molto particolare a partire dal nome, La Compagnie, vettore di nicchia specializzato nei voli tra Europa (Francia nel dettaglio) e Stati Uniti; ma la new entry segnerà anche l’esordio nell’hub del Nord Ovest di un modello di business, ovvero quello dei voli transatlantici all business, quelli che avevano vissuto il loro momento di gloria a partire dalla seconda metà degli anni 2000.

Nell’intervista rilasciata a Corriere.it, il ceo del vettore Christian Vernet ha spiegato che le aspettative per la rotta Milano-New York Newark sono molto alte: “Stando ai volumi del traffico business in Europa Milano è terza, dopo Londra e Parigi”, ha dichiarato. Ma c’è dell’altro: “È un bacino interessante anche per il leisure e il “Vfr”, cioè quelli che si muovono per incontrare parenti e amici, nel New Jersey e in generale nella costa orientale americana”.



Le caratteristiche

Per volare La Compagnie usa gli ‘snelli’ A321neo, i modelli di nuova generazione capaci di raggiungere anche alcune mete del lungo raggio, configurati con soli 76 posti, tutti rigorosamente di classe superiore. Una configurazione che però consente di avere un altro vantaggio, ovvero di riuscire a piazzare tariffe concorrenziali, più basse almeno del 20 per cento rispetto ai competitor. Diventando così appetibili per un pubblico più ampio rispetto a quello tradizionale del segmento. E con il vantaggio di avere una procedura di imbarco velocissima.



I competitor

Della concorrenza agguerrita sulla direttrice Vernet non ha timore: “Non saranno mai in grado di offrire le nostre tariffe. E poi noi offriamo un prodotto differente: offriamo un’esperienza che si avvicina a quella di un jet privato”.