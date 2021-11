BA EuroFlyer: via alle selezioni per la low cost di British Airways

08:00

È previsto per questa fine settimana l’inizio del processo di selezione del personale che British Airways ha annunciato per la nuova compagnia low cost BA EuroFlyer, che opererà da Gatwick con una flotta di diciassette A320.

I bandi parlano di stipendi fino a 105mila sterline l’anno per i piloti e tra le 24 e le 27.800 sterline l’nno epr il personale di cabina.

“Un’opportunità unica - si legge nell’annuncio - per entrare a far parte di una compagnia aerea sin dai suoi esordi, ma con i vantaggi di appartenere a un gruppo solido come British Airways".



Sotto il marchio di BA

Il nuovo vettore, spiega Preferente, avrà una struttura finanziaria e contabile separata, ma opererà con il marchio e gli standard di qualità di British Airways.



Intanto Luis Gallego, l'attuale presidente del gruppo Iag, ha dichiarato a Bloomberg Television che le operazioni della nuova compagnia aerea potrebbero iniziare in primavera. Gli specialisti ipotizzano che i primi aerei potrebbero decollare nell'ultima settimana di marzo, in coincidenza con l'inizio della stagione estiva. A essere servite saranno destinazioni turistiche come le Baleari, Alicante, Malaga, le Canarie, Cipro, Malta, il Sud della Francia in estate e in inverno alcune destinazioni sciistiche.