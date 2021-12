Italo, nuova sede smart e sostenibile a Roma

16:24

Una nuova sede sostenibile, smart e hi-tech nel cuore di Roma. A 10 anni di distanza dal debutto, Italo trasferisce il suo head quarter in via Casilina 1.

I nuovi uffici - progettati dalla società eFM per essere maggiormente green, digitali e a misura di dipendente - racchiudono in un unico ambiente la vision e la mission aziendale. “Abbiamo voluto fortemente una sede più flessibile e dinamica, che stimolasse l’energia e la creatività, grazie a nuovi spazi dove i nostri dipendenti possono lavorare al meglio ed esprimere al massimo il proprio potenziale – spiega in una nota Gabriele Cerratti, direttore hr di Italo -. La nuova sede trasmette la missione ed i valori della nostra azienda tra cui, in primis, ci sono sicurezza e sostenibilità: i nuovi uffici, infatti, sono progettati nel totale rispetto delle norme delle distanze di sicurezza per il Covid e cavalcano il sentiment di ripartenza e di sfida che è alla base di tutti i progetti di Italo”.