10:45

Mai con le agenzie di viaggi online, ogni tanto con quelle tradizionali, di regola e preferibilmente da soli. Può riassumersi così la strategia nei confronti dell’intermediazione che i manager di Wizz Air hanno illustrato ieri a Roma in occasione di un incontro con la stampa.



“Non intendiamo aprire alle agenzie di viaggi online perché - ha spiegato il senior corporate communications manager della compagnia Andras Rado - prenotando attraverso le loro piattaforme non abbiamo la possibilità di raggiungere il cliente finale. Un aspetto che è invece fondamentale in caso di cambio e cancellazione del volo o anche per avviare le procedure di refund, che con noi possono essere gestite con estrema facilità. È per questo che non le contrattualizziamo e vendiamo solo da sito o tramite app”.

La deroga per le adv tradizionali

Una piccola deroga è invece ammessa con le agenzie tradizionali. “Siamo consapevoli della loro esistenza ed è per questo - ha sottolineato il responsabile commerciale per l'Italia Krislen Keri - che abbiamo introdotto un’opzione dal sito che consente loro di creare un account e con questo prenotare i voli. Avendo comunque investito tanto nella digitalizzazione - ha però precisato -, preferiamo mantenere il contatto diretto”.

Amina D'Addario