08:03

L’incertezza regna sovrana e il mondo dei viaggi continua a subire colpi causati dall’aumento della diffusione della nuova variante e soprattutto dalle continue modifiche a restrizioni e regole di ingresso tra Paesi. E per le compagnie aeree si prospetta un nuovo periodo di magra, che richiede interventi sui network e in generale sull’offerta. E tra le prime compagnie a mettere mano alla rete di collegamenti figura Wizz Air.

L'analisi

Secondo quanto riportato da un’analisi effettuata da Simpleflying il vettore ungherese avrebbe tolto dalla vendita ben 84 rotte, non si sa ancora se in via temporanea o definitiva, e altre potrebbero seguire nelle prossime settimane anche in base all’andamento del mercato. E i tagli andranno a colpire in maniera decisa anche i collegamenti sull’Italia: un terzo di questi infatti interesserà destinazioni della Penisola, anche se al momento non sembrano essere intaccate le rotte domestiche.



Quelle colpite maggiormente saranno le basi nazionali: Napoli avrà sei collegamenti in meno, mentre Milano e Roma ne avranno rispettivamente 5 e 3. In generale invece l’aeroporto con i maggiori interventi sarà quello di Vienna, dove verranno sospese 12 rotte contro le 8 di Larnaca e le 7 di Varsavia.