08:35

I passeggeri hanno diritto al risarcimento se il volo è anticipato di oltre un’ora. Lo stabiliscono sei sentenze emanate dalla Corte di giustizia dell’Ue.

Chiamata a pronunciarsi su alcuni contenziosi contro Azur Air, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines e Laudamotion in merito, si legge su Corriere.it, “alla compensazione pecuniaria dei passeggeri a motivo dell’anticipazione del loro volo”, la Corte di giustizia ha sentenziato che “un volo deve essere considerato cancellato qualora il vettore aereo operativo lo anticipi di più di un’ora”.



Le sanzioni

Nella sentenza, ripotata sul quotidiano, i giudici hanno quantificato le sanzioni per le compagnie aeree. La Corte sottolinea, infatti, che nel caso di “un’anticipazione significativa del volo che dia diritto a una compensazione pecuniaria, il vettore deve sempre versare l’importo integrale”, ovvero “250, 400 o 600 euro” a seconda della lunghezza della tratta.



Le compagnie aree possono, invece, essere esonerate dalla compensazione pecuniaria per “qualsiasi anticipazione inferiore o pari a un’ora” rispetto a quanto inizialmente previsto.