Iberia scopre i charter: “Così abbiamo salvato il 2021”

10:12

Con la pandemia Iberia ha scoperto le potenzialità dei charter. A rivelarlo è stato il direttore vendite della compagnia aerea per Spagna, Portogallo e Nord Africa, Guillermo González Vallina.

In un’intervista rilasciata a Observatur e riportata da Preferente, il manager ha spiegato che quello che il 2021 “non è stato affatto un anno perso”, ma ha reso il vettore “più fantasioso”. “Ci ha fatto cercare alternative di business, come i charter, un mercato che nel 2021 è diventato molto importante. Le Maldive, Porto Alegre o la Cina sono alcuni degli esempi”, ha spiegato.



Sul fronte del business tradizionale, Vallina ha raccontato che la priorità è stata data “al mantenimento di un programma di volo stabile per offrire ai nostri clienti la fiducia di cui avevano bisogno. E abbiamo ampliato le frequenze man mano che la situazione sanitaria è migliorata e le restrizioni di viaggio sono state eliminate”.