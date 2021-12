Treni, tutte le cancellazioni legate ai contagi del personale

11:50

L'effetto della nuova ondata di Covid sull'Italia si fa sentire anche sui treni. Contagi e quarantene hanno colpito anche macchinisti e capitreno, risultati positivi o esposti come contatti stretti al Sars-Cov-2. Per questo le Ferrovie dello Stato hanno fatto sapere che da lunedì 27 e per i giorni successivi saranno possibili cancellazioni delle corse.

Sono presenti sul sito Trenitalia, infatti, gli elenchi dei treni cancellati regione per regione e giorno per giorno. Alcuni saranno sostituiti con bus, altri invece non viaggeranno del tutto.

Ad essere colpite sono principalmente le tratte regionali, con cancellazioni che vanno fino al 9 gennaio prossimo.



“La società è impegnata a contenerne il numero e a programmarle negli orari di minore flusso, così da ridurre ogni possibile disagio ai viaggiatori" spiega Ferrovie dello Stato in un comunicato. "A tal fine, visto che la situazione è in continua evoluzione, l'invito è quello di informarsi direttamente sul sito di Trenitalia che sarà tempestivamente aggiornato sulle eventuali modifiche e riduzioni dell'offerta".



Situazione analoga anche per Trenord, che prevede, viste le assenze di personale legate al Covid e alle quarantene, di dover cancellare 100 corse al giorno. Anche in questo caso i dettagli sono presenti sul sito trenord.it