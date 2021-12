Iberia guarda al futuro, le linee strategiche del piano di sviluppo

09:52

“Quindici mesi fa, quando sono entrato in Iberia, avevo in mente due obiettivi: garantirne la sopravvivenza e lavorare per disegnare il suo futuro. Non si può mai cantare vittoria, ma il primo credo di averlo raggiunto”.

Così il presidente della compagnia, Javier Sánchez-Prieto in un forum organizzato in Spagna per l’anniversario di Prensa Ibérica. “Ora - aggiunge – è il momento di costruire, anche insieme, il futuro dell’aviazione in un contesto di grande incertezza che sta inevitabilmente intaccando la domanda, come si sta vedendo con il nuovo ceppo del Covid,”. Un contesto in cui aggiunge, “il prezzo del carburante è salito alle stelle, e in cui gli analisti di settore sottolineano che i livelli di attività del 2019 non torneranno fino al 2024-2025”. Sánchez-Prieto riconosce che "il vento non soffia a favore", ma sottolinea che "la sfida è irrinunciabile".



Nuove destinazioni e impegno green

Tra i punti cardine della strategia futura, come spiega il direttivo secondo quanto riportato da Preferente, “continueremo a scommettere sull'America Latina, dove abbiamo già volato 75 anni fa; abbiamo annunciato nuove destinazioni negli Usa come Dallas, Washington e il ritorno di San Francisco; lotteremo per tutte le licenze di handling e svilupperemo la nostra attività di manutenzione per diventare il punto di riferimento in questo settore dell'Europa meridionale”.



Previsto anche il lancio di un Piano Strategico di Sostenibilità “che ci consentirà di allinearci all'ambizioso obiettivo del nostro gruppo, IAG, che è stato uno dei primi a impegnarsi per ottenere le zero emissioni nette entro il 2050”.



Intanto, spiega Hosteltur, in America Latina Iberia ha aumentato le frequenze verso Messico, Repubblica Dominicana, Colombia e Argentina per i primi mesi del 2022. Allo stesso modo, la riapertura degli Stati Uniti al turismo europeo nel mese di novembre ha permesso la riattivazione del mercato del Nord Atlantico per questa stagione invernale, in cui Iberia ha programmato 70 voli settimanali tra Madrid e le città di New York, Miami, Chicago, Los Angeles e Boston. Del programma invernale fanno parte anche i collegamenti per le Maldive.