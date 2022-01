Nuovo vettore per l'Africa: da Kenya Airways e Saa nasce Pan African Airlines

12:38

L’annuncio arriva dal presidente del Kenya Uhuru Kenyatta: Kenya Airways e South African Airways collaboreranno per formare una nuova compagnia aerea con sede in Africa, il cui nome sarà Pan African Airlines.

“Una mossa – ha spiegato il presidente – per dare impulso al turismo, al commercio e all’impegno sociale, rafforzando l’integrazione continentale con un vettore che garantisca un copertura globale delle rotte africane”.



Gli anni più difficili

Sia Kenya Airways, sia Saa hanno avuto anni difficili a causa della pandemia e South African Airways è tornata operativa solo questo settembre, dopo un lunghissimo fermo che durava da marzo 2020. Il 24 novembre Kenya Airways e South African Airways avevano già firmato un accordo per la partnership strategica in Sudafrica, una mossa che anticipava la nascita del nuovo vettore panafricano. La firma è avvenuta a seguito di una visita ufficiale del presidente Uhuru in Sudafrica.



Ora, spiega eTurboNews, sarà interessante vedere quale sarà la collocazione della compagnia aerea nella mappa delle alleanze globali, dal momento che South African Airways fa parte di Star Alliance e Kenya Airways della concorrente Sky Team Alliance.