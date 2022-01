Auto elettriche per il corto raggio: nasce il progetto Budget Airlines Car

11:21

Sempre più compagnie aeree sono disposte a cedere le brevi tratte ai vettori ferroviari, pur di ridurre il proprio impatto sull’ambiente e allinearsi così alla mission Iata di portare il settore dell’aviazione al Net Zero entro 2050. E ora, nel nome della sostenibilità, potrebbe arrivare una nuova rivoluzione nel corto raggio low cost: le automobili elettriche.

Il progetto prende il nome di Budget Airlines Car ed è proposto, si legge su Ansa.it, dagli specialisti britannici della CDR (Car Design Research), insieme ai soci cinesi di Cdr Yichen Shu e indiani di Aditya Jangid.



Il progetto

Si tratta di una monovolume elettrica e aerodinamica, lunga cinque metri, che al suo interno può ospitare fino a sei passeggeri, garantendo lo stesso spazio che si trova negli aerei low cost, nonché un apposito spazio per i bagagli.



L’automobile si propone di ridurre massivamente le emissioni sulle tratte di corto raggio - attualmente, secondo gli studi condotti da CDR, più impattanti del 25% rispetto a quelle long haul – facendo scendere da 250 a 5g per chilometri la Co2 prodotta per persona.



Secondo CDR, i vettori low cost potrebbero proporre il veicolo come alternativa all’aereo, effettuando mini-trasporti point-to-point.



Resta però da capire se le low fare, che fanno del corto raggio la loro principale fonte di business, siano disposte a cambiare definitivamente natura e a dire addio agli aeromobili.