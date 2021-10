Iata verso lo stop alle emissioni: “Net Zero entro 2050”

09:47

Il trasporto aereo mondiale pronto alla svolta green. Nel corso dell’Annual General Meeting di Boston, la Iata ha approvato una risoluzione con cui l’aviazione si impegna a raggiungere il Net Zero entro il 2050. Una sfida complessa, poiché coinvolge l’intera value chain del comparto.

Con il Net Zero, infatti, il settore non si impegna a ridurre solamente le emissioni di carbonio dei vettori, ma anche quelle indirette dei fornitori e degli utenti finali.



“Per le compagnie aeree, il Net Zero è un’iniziativa coraggiosa. Ma è anche una necessità”, ha affermato il direttore generale della Iata, Willie Walsh, riporta Travel Weekly.



In precedenza, l’International Air Transport Association si era posta come obiettivo la riduzione del 50% delle emissioni del 2005 entro il 2050.