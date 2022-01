American Airlines, da aprile voli giornalieri da Miami ad Anguilla

08:47

Dal 2 aprile 2022 American Airlines garantirà servizi giornalieri tra Miami e Anguilla. Lo ha annunciato attraverso una nota l’Anguilla Tourist Board.

I voli sono già disponibili per la prenotazione.



Lo schedule prevede partenze da Miami tutti i giorni alle 10.50 e dallo scalo di Anguilla alle 15.40.



L’incremento delle frequenze sulla rotta, attiva dallo scorso 11 dicembre, arriva in seuguito alle numerose richieste per l'isola durante i mesi invernali, che ha già portato il vettore a offrire tre voli settimanali dal 5 gennaio al 31 marzo 2022.