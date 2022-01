Delta estende la flessibilità sui biglietti a fine 2023

08:45

Delta Air Lines estende a tutto il 2023 la flessibilità nell’utilizzo dei biglietti acquistati. A seguito della prosecuzione della fase di incertezza che limita la propensione ai viaggi da parte dei passeggeri, la compagnia americana ha deciso di aumentare il tempo disponibile sia per utilizzare eventuali crediti sia per effettuare cambi di data. La nuova deadline, si legge su Simpleflying, sarà valida sia per le prenotazioni già effettuate sua per quelle future.

“Vogliamo garantire ai nostri clienti la massima tranquillità quando prenotano o riprenotano i loro viaggi Delta quest'anno – ha commentato il chief customer officer Allison Ausband -. Questa importante estensione offre ai clienti più tempo per utilizzare i propri crediti di viaggio, in modo che possano prenotare con la massima sicurezza che Delta abbia le spalle anche quando i momenti sfuggono al loro controllo".