La low cost sudcoreana T'way Air pronta a lanciare voli sull'Europa

21:00

La compagnia aerea low cost sudcoreana T’way Air scalda i motori per debuttare anche sul lungo raggio e mette nel mirino destinazioni europee e nordamericane.

Il vettore intende mettere le mani, insieme ad altri budget carrier del Paese, sugli slot che dovranno essere lasciati liberi da Korean Air e Asiana, protagoniste della fusione più importante degli ultimi anni (entreranno nella top ten delle principali compagnie mondiali) e che ha ricevuto l’ok dalle autorità nelle scorse settimane.



Per iniziare a volare su Paesi come Gran Bretagna, Francia e Spagna T’way Air introdurrà in flotta tre A330 nel corso del primo semestre di quest’anno.