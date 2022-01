Wizz Air vara un bond da mezzo miliardo di euro

15:54

Mezzo miliardo di euro da utilizzare per lo sviluppo ma anche per il rimborso dei debiti. È questa la cifra che punta a raccogliere Wizz Air attraverso l’emissione di un bond.

La scadenza per la sottoscrizione è fissata per mercoledì prossimo, 19 gennaio, ma quello che filtra dalla compagnia è che le richieste si stanno rivelando ben oltre le aspettative. In contemporanea, si legge su MarketWatch, la low cost ungherese ha dichiarato che a febbraio ripagherà un finanziamento aziendale Covid da 300 milioni di sterline.



"I proventi sosterranno ulteriormente Wizz Air nella crescita fino a diventare un player a basso costo ancora più forte nei prossimi anni", è il commento del ceo Jozsef Varadi.