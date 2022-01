Wizz Air attiverà 14 nuove rotte da Gatwick, poker di destinazioni italiane

14:31

Inizia ad alzare il velo sulla futura programmazione sull’aeroporto di Londra Gatwick Wizz Air. Dopo la recente aggiudicazione di una quindicina di slot lasciati liberi da Norwegian, la compagnia low cost aveva annunciato il posizionamento di 5 aerei sullo scalo britannico, aprendo la strada a una interessante sfida con la divisione low cost di British, che debutterà proprio con l’orario estivo, e con easyJet.

Secondo quanto riportato da Routesonline, la compagnia ungherese attiverà per la summer 14 nuove rotte e ci sarà ampio spazio anche per i voli sull’Italia, uno dei mercati sui quali Wizz Air intende investire maggiormente: da Gatwick verranno avviati collegamenti per Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bari e Napoli.