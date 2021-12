Wizz Air e la scommessa Gatwick: 15 paia di slot e 5 aerei posizionati

09:21

Wizz Air rilancia sull’aeroporto di Londra Gatwick posizionando altri 4 aeromobili. La low cost ungherese si è infatti aggiudicata 15 paia di slot sullo scalo britannico tra quelli liberati da Norwegian Air Shuttle finalizzando il progetto di mettere una solida base sullo scalo dopo avere posizionato il primo aeromobile lo scorso anno.

“L'acquisizione di slot aeroportuali presso l'aeroporto di Gatwick ci consentirà di migliorare la nostra presenza e la posizione competitiva nel mercato londinese – ha commentato il ceo József Váradi -. Continuiamo a sviluppare la nostra attività nel Regno Unito e rimaniamo impegnati a rendere i viaggi aerei alla portata di tutti. La stagione 2022 ha il potenziale per essere una straordinaria opportunità per l'aviazione britannica di rimettersi in piedi”. Nessuna anticipazione al momento sul network che verrà sviluppato sullo scalo.